А что в кино? «Человек-паук: Нет дороги назад» и «Матрица: Воскрешение»

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Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Американский фантастический фильм «Человек-паук: Нет дороги назад» является очередной картиной, снятой по киновселенной Marvel и продолжает историю Человека-паука, которая приобретает неожиданный поворот. Фантастический фильм «Матрица: Воскрешение» продолжает культовую серию фильмов «Матрица». Теперь Нео придется существовать сразу в двух реальностях. Еще одна фантастическая новинка этой недели — фильм ужасов «Оленьи рога» режиссера Скотта Купера. Российская франшиза «Елки» в этом году возвращается на экраны — в прокат выходит комедия «Елки 8».

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