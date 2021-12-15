Жители рязанской деревни попросили Рамзана Кадырова помочь провести им газ

По их словам, это был «жест отчаяния». Они несколько лет писали обращения с просьбой провести газ в различные инстанции — от местной администрации до администрации президента России.

Жители рязанской деревни попросили Рамзана Кадырова помочь провести им газ. Об этом в среду, 15 декабря, сообщил портал « ВидСбоку ».

На отчаянный шаг обратиться к главе Чеченской республики пошли жители деревни Рябиновка Клепиковского района. По их словам, это был «жест отчаяния». Они несколько лет писали обращения с просьбой провести газ в различные инстанции — от местной администрации до администрации президента России.

«Это был просто жест отчаяния, потому что мы прошли все инстанции, везде получили отказ или ответы, в которых не было никакой конкретной информации о том, когда в селе проведут газ», — рассказал автор обращения.

В настоящее время жители вынуждены топиться дровами, тогда как их деревня расположена всего в 50 километрах от областного центра.

Обращение к главе Чечни переадресовали в аппарат правительства Рязанской области. Как пишет «ВидСбоку», местный минстрой планирует рассмотреть этот вопрос «при формировании программ будущих лет» после подготовки администрацией Клепиковского района проектной документации. Также есть сложности в том, что будущий газопровод будет проходить по территории нацпарка «Мещерский», что потребует дополнительных согласований.

Фото ВидСбоку