Видео: рязанца избили на дороге за то, что он не пропустил в свой ряд другой автомобиль

Инцидент произошел утром 10 декабря на Куйбышевском шоссе.

Рязанца избили на дороге за то, что он не пропустил в свой ряд другой автомобиль. Об этом жена пострадавшего написала в группе «Подслушано у водителей Рязани».

Инцидент произошел утром 10 декабря на Куйбышевском шоссе. По словам рязанки, ее муж не пропустил в свой ряд другу машину. После этого из машины вышли трое молодых людей и начали избивать мужчину.

«В машине находились („Лада Калина“ белая, хэтчбек) трое парней, били двое из них, а потом один вышел и сказал им „поехали отсюда, а то засветимся“. Это абсолютный беспредел», — отметила женщина.

На кадрах видеорегистратора видно, что другие водители быстро разняли дерущихся.

Рязанка ищет тех, кто знает мужчин на видео. Она опубликовала еще один ролик, на котором та же компания вступает в конфликт с водителем на Московском шоссе. Написать ей можно « ВКонтакте ».

Видео Светланы Степановой