\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 15
-4°
Чтв, 16
Птн, 17
ЦБ USD 73.47 0.06 15/12
ЦБ EUR 82.83 -0.04 15/12
Нал. USD 72.70 / 74.70 09:06
Нал. EUR 82.00 / 84.00 09:06
Новости
Публикации
Рязанский застройщик о формировании городской среды, трендах и судьбе...
В России из-за очередной волны коронавируса снова отмен...
13 декабря 11:49
2 356
Как молодым специалистам построить карьеру в ритейле
Современный ритейл заботится о сотрудниках, дает возмож...
8 декабря 12:49
5 546
Мобильное приложение жителя «Абонент+" уже три месяца работает в Рязан...
За коммунальные услуги в городе и области можно платить...
8 декабря 10:19
6 006
«Росгосстрах» предлагает сервисы, консультации и лечение за границей
Интервью с директором рязанского филиала организации Ир...
7 декабря 12:11
6 195
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Видео: рязанца избили на дороге за то, что он не пропустил в свой ряд другой автомобиль
Инцидент произошел утром 10 декабря на Куйбышевском шоссе.

Рязанца избили на дороге за то, что он не пропустил в свой ряд другой автомобиль. Об этом жена пострадавшего написала в группе «Подслушано у водителей Рязани».

Инцидент произошел утром 10 декабря на Куйбышевском шоссе. По словам рязанки, ее муж не пропустил в свой ряд другу машину. После этого из машины вышли трое молодых людей и начали избивать мужчину.

«В машине находились („Лада Калина“ белая, хэтчбек) трое парней, били двое из них, а потом один вышел и сказал им „поехали отсюда, а то засветимся“. Это абсолютный беспредел», — отметила женщина.

На кадрах видеорегистратора видно, что другие водители быстро разняли дерущихся.

Рязанка ищет тех, кто знает мужчин на видео. Она опубликовала еще один ролик, на котором та же компания вступает в конфликт с водителем на Московском шоссе. Написать ей можно «ВКонтакте».

Видео Светланы Степановой