В ТРЦ «М5 Молл» после хлопка погас свет в магазинах

В ТРЦ «М5 Молл» произошел хлопок. Об этом в среду, 15 декабря, РЗН. инфо сообщили очевидцы.

После этого во всех магазинах погас свет.

«Был какой-то сильный хлопок. Не знаю, что это было: то ли петарда, то ли лампочка. Половина магазинов просто потухли, но никакого пожара не было», — сообщила очевидица.

Также сообщается, что сработала пожарная сигнализация.

В ТРЦ «М5 Молл» РЗН. инфо пояснили ситуацию.

«В системе электричества на несколько секунд случился перебой. У нас все нормально. Обычная рабочая ситуация», — рассказали в торговом центре.