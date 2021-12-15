В Татарстане в ДТП с фурой и легковушкой погибли четыре человека
По предварительным данным, авария произошла когда водитель легковушки пошел на обгон другого грузовика.
В Татарстане в ДТП с фурой и легковушкой погибли четыре человека. Кадры происшествия опубликовал telegram-канал «
Авария случилась в среду, 15 декабря, около 18:00 на трассе М-7 в Актанышском районе. На дороге столкнулись фура и легковушки.
Погибли четыре человека, которые находились в последнем автомобиле.
По предварительным данным, авария произошла когда водитель легковушки пошел на обгон другого грузовика.
Фото «Плохие новости»