В Совете законодателей обсудили способы упрощения предоставления социальных и медицинских услуг

В нем принял участием председатель Рязанской облдумы Аркадий Фомин.

В Совете законодателей обсудили способы упрощения предоставления социальных и медицинских услуг. В нем принял участием председатель Рязанской облдумы Аркадий Фомин, сообщила пресс-служба органа.

Вместе с представителями Минздрава и Минтруда участники заседания обсудили переход на проактивную модель оказания социальных и медицинских услуг. Такой формат подразумевает, что получить услугу можно без заявления и иных документов.

На заседании предложили ввести обмен информации между медучреждениями, а также проактивную обработку данных карты пациента и бесплатную выдачу справок по итогам диспансеризации для предъявления по месту требования при трудоустройстве и получении госуслуг. Также там обсудили необходимость ввести электронную запись в федеральные медцентры, автоматически оформлять инвалидность с момента выявления заболевания и установить ответственность за нарушения законодательства в сфере соцобслуживания.

Как пояснил Аркадий Фомин, в Рязанской области в настоящее время проводится работа по осуществлению постепенного перевода услуг федерального, регионального и муниципального уровней в электронный формат.