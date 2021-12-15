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В Семчине на машину бросили бутылку и разбили лобовое стекло
Неизвестные бросили бутылку из окна. Она упала на машину и разбила лобовое стекло

В Рязани во дворе дома № 23 корпус 1 по улице Княжье поле неизвестные бросили бутылку из окна. Она упала на машину и разбила лобовое стекло, сообщила пострадавшая «ВКонтакте».

По ее словам, инцидент произошел 14 декабря вечером. Бутылку бросили из окна третьего или четвертого подъезда, она попала на автомобиль за домом.

«Скорее всего вчера вечером, машину успело подзанести снегом. Если кто-то видел или знает что-то, напишите мне, пожалуйста», — написала рязанка.

Связаться с ней можно «ВКонтакте».