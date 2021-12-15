В Рязанскую область поступят дополнительные 158 миллионов на борьбу с ковидом

Средства из федерального бюджета в размере 158 039,6 миллионов рублей поступят в регион в конце 2021 года.

Рязанская область получит дополнительные 158 миллионов рублей на борьбу с COVID-19. Об этом в среду, 15 декабря, заявил председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы, депутат от Рязанской области Андрей Макаров.

Средства из федерального бюджета в размере 158 039,6 миллионов рублей поступят в регион в конце 2021 года.

«За счет дополнительного финансирования можно будет, в числе прочего, проводить ремонт или замену медицинского оборудования, приобретать кислород для пациентов, а также средства индивидуальной защиты для медработников», — сказал Андрей Макаров.

В свою очередь губернатор Николай Любимов подчеркнул, что федеральная поддержка очень значима для региона. Он также заявил, что жизнь и здоровье людей зависит от оперативности и качества оказанной медпомощи, а потому решение и дополнительных дотациях очень важно и своевременно для региона.