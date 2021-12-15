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В Рязани задержали 28-летнего рецидивиста за мошенничество и хранение наркотиков
У рязанца нашли 0,95 граммов синтетического наркотика. Ранее он обманом забрал у 27-летней рязанки золотые украшения.

В Рязани задержали 28-летнего рецидивиста за мошенничество и хранение наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Мужчину задержали на улице. Ранее он был неоднократно судим за сбыт поддельных денег, кражи и грабеж. Рязанец провел в тюрьме восемь лет и освободился год назад.

При себе у мужчины обнаружили контейнер с порошкообразным веществом. Экспертиза установила, что это синтетический наркотик массой 0,95 граммов.

В ходе расследования выяснилось, что ранее от действий рецидивиста пострадала 27-летняя жительница Рязани. Так как мужчина пристрастился к употреблению наркотиков, ему нужны были деньги на их покупку. Он увидел на улице девушку с большим количеством золотых цепочек на шее и решил похитить их. Мужчина познакомился с рязанкой, а через несколько дней убедил ее отдать цепочки, чтобы получить деньги в долг. Он обещал вернуть украшения, но скрылся с цепочками и продал их случайным знакомым. Полицейские изъяли похищенное.

Уголовные дела возбудили по части 1 статьи 228 УК РФ («Незаконное хранение наркотиков») и по части 2 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).