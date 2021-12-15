В Рязани в 2022 году запланировали строительство двух новых детсадов

Детские сады появятся в двух районах.

В Рязани на 2022 год запланировали строительство двух новых детсадов в микрорайонах Семчино и Кальное. Проекты предусматривают по 224 места в каждом районе. Об этом на заседании комитета по социальным вопросам Рязанской гордумы сообщила и. о. начальника управления образования и молодежной политики Екатерина Пронина.

Она сделала доклад о доступности дошкольного образования. По ее словам, сейчас в городе доступность равна 100% для детей от 3 до 7 лет, а доступность яслей (для детей от 1,5 до 3 лет) пока составляет 83%. Пронина отметила, что показатель растет за счет возведения пристроек к детсадам и новых детсадов.