В Рязани пройдет I областной фестиваль закаливания и зимнего плавания «Энергия холода-2021»

I областной фестиваль закаливания и зимнего плавания «Энергия холода-2021» пройдет 18 декабря на Рюминском пруду.

18 декабря в Рязани пройдет I областной фестиваль закаливания и зимнего плавания «Энергия холода-2021». Минспорт Рязанской области, рязанская региональная федерация закаливания и зимнего плавания, а также клубы закаливания и зимнего плавания Рязанской и Московской областей пригласили рязанцев и гостей города принять участие в мероприятии.

Программа фестиваля:

10:00 — церемония открытия и начало работы площадок и мастер-классов;

11:30 — общие заплывы для «новичков»;

11:50 — закрытие фестиваля.

В рамках фестиваля будут работать площадки:

закаливание с детства;

история закаливания и зимнего плавания в Рязани;

техника обливания ледяной водой;

чередование термопроцедур;

закал-бег на 500 метров;

техника марафонского плавания в ледяной воде 300 метров.

Также на фестивале пройдут показательные заплывы моржей «Эстафета 4×25», розыгрыши призов и сюрпризы от организаторов.

Партнеры фестиваля — фитнес-центр FIT ELIT и завод «Тяжпрессмаш».

Фестиваль пройдет на Рюминском пруду по адресу: Рязань, улица Спортивная, дом № 19.