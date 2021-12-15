18 декабря в Рязани пройдет I областной фестиваль закаливания и зимнего плавания «Энергия холода-2021». Минспорт Рязанской области, рязанская региональная федерация закаливания и зимнего плавания, а также клубы закаливания и зимнего плавания Рязанской и Московской областей пригласили рязанцев и гостей города принять участие в мероприятии.
Программа фестиваля:
10:00 — церемония открытия и начало работы площадок и мастер-классов;
11:30 — общие заплывы для «новичков»;
11:50 — закрытие фестиваля.
В рамках фестиваля будут работать площадки:
- закаливание с детства;
- история закаливания и зимнего плавания в Рязани;
- техника обливания ледяной водой;
- чередование термопроцедур;
- закал-бег на 500 метров;
- техника марафонского плавания в ледяной воде 300 метров.
Также на фестивале пройдут показательные заплывы моржей «Эстафета 4×25», розыгрыши призов и сюрпризы от организаторов.
Партнеры фестиваля — фитнес-центр FIT ELIT и завод «Тяжпрессмаш».
Фестиваль пройдет на Рюминском пруду по адресу: Рязань, улица Спортивная, дом № 19.