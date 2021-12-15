\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 15
-4°
Чтв, 16
Птн, 17
ЦБ USD 73.47 0.06 15/12
ЦБ EUR 82.83 -0.04 15/12
Нал. USD 72.70 / 74.70 09:06
Нал. EUR 82.00 / 84.00 09:06
Новости
Публикации
Рязанский застройщик о формировании городской среды, трендах и судьбе...
В России из-за очередной волны коронавируса снова отмен...
13 декабря 11:49
2 356
Как молодым специалистам построить карьеру в ритейле
Современный ритейл заботится о сотрудниках, дает возмож...
8 декабря 12:49
5 546
Мобильное приложение жителя «Абонент+" уже три месяца работает в Рязан...
За коммунальные услуги в городе и области можно платить...
8 декабря 10:19
6 006
«Росгосстрах» предлагает сервисы, консультации и лечение за границей
Интервью с директором рязанского филиала организации Ир...
7 декабря 12:11
6 195
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Рязани пройдет I областной фестиваль закаливания и зимнего плавания «Энергия холода-2021»
I областной фестиваль закаливания и зимнего плавания «Энергия холода-2021» пройдет 18 декабря на Рюминском пруду.

18 декабря в Рязани пройдет I областной фестиваль закаливания и зимнего плавания «Энергия холода-2021». Минспорт Рязанской области, рязанская региональная федерация закаливания и зимнего плавания, а также клубы закаливания и зимнего плавания Рязанской и Московской областей пригласили рязанцев и гостей города принять участие в мероприятии.

Программа фестиваля:

10:00 — церемония открытия и начало работы площадок и мастер-классов;

11:30 — общие заплывы для «новичков»;

11:50 — закрытие фестиваля.

В рамках фестиваля будут работать площадки:

  • закаливание с детства;
  • история закаливания и зимнего плавания в Рязани;
  • техника обливания ледяной водой;
  • чередование термопроцедур;
  • закал-бег на 500 метров;
  • техника марафонского плавания в ледяной воде 300 метров.

Также на фестивале пройдут показательные заплывы моржей «Эстафета 4×25», розыгрыши призов и сюрпризы от организаторов.

Партнеры фестиваля — фитнес-центр FIT ELIT и завод «Тяжпрессмаш».

Фестиваль пройдет на Рюминском пруду по адресу: Рязань, улица Спортивная, дом № 19.