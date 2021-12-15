В Рязани пассажирка выпала на ходу из маршрутки и ударилась головой об асфальт

Девушка пыталась выйти из маршрутки № 65, как прямо перед ней водитель закрыл двери.

В Рязани пассажирка получила травмы, выпав из маршрутки. Об этом в среду, 15 декабря, сообщили пользователи в соцсетях.

Инцидент случился в среду, 15 декабря, примерно в 11:48 на остановке улицы Стройкова. Девушка пыталась выйти из маршрутки № 65, как прямо перед ней водитель закрыл двери.

«Ее прижало и наполовину она была на улице. Как только один из пассажиров крикнул „стой“, водитель на ходу открыл двери, девушка упала и ударилась головой, затем он сразу же уехал», — написали очевидцы.