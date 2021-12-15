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В России до конца года утвердят программу развития транспорта
Уточняется, что реализация программы должна начаться с 1 января 2022 года.

В России до конца года утвердят программу развития транспорта. Такое требование в среду, 15 декабря, выдвинул президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, пишут РИА Новости.

Уточняется, что реализация программы должна начаться с 1 января 2022 года.

Министр транспорта Виталий Савельев заявил, что программа находится в стадии согласования. В свою очередь Владимир Путин раскритиковал слова главы минтранса.

«Виталий Геннадьевич, мы с вами давно работаем вместе, и не надо хитрить. Если она готова, то она утверждена, а если находится в стадии согласования, то не готова. Если вы полагаете, что с 1 января она может заработать, я вас прошу тогда уделить этому должное внимание и до конца года ее согласовать окончательно, чтобы с начала следующего года она заработала», — сказал Путин.