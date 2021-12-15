В Подмосковье за двойное убийство задержали росгвардейца

Трупы двух безработных нашли во вторник, 14 декабря, в одной из квартир на первом этаже дома в Балашихе.

В подмосковной Балашихе за двойное убийство задержали бойца Росгвардии. Об этом пишет « МК ».

Трупы двух безработных нашли во вторник, 14 декабря, в одной из квартир на первом этаже дома в Балашихе. От ножевых ранений погибли 58-летний хозяин квартиры и его 65-летний сосед с верхнего этажа.

Подозреваемого задержали. Им оказался 20-летний военнослужащий отдельной дивизии особого назначения Росгвардии, мужчина родом из Ингушетии.

Отмечается, что преступление произошло во время застолья.