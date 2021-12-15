В почтовых отделениях Рязанской области появились новогодние марки и конверты

Ассортимент новогодней печатной продукции насчитывает более 50 видов.

«Почта России» подготовила для рязанцев к Новому году и Рождеству оригинальные праздничные конверты и открытки, в которых можно написать поздравления родным и близким и отправить их в любой конец страны или мира. Ассортимент новогодней печатной продукции насчитывает более 50 видов.

Во все почтовые отделения региона поступили марки «С Новым годом!», которые изданы на основе рисунка дизайнера Светланы Токаренко — победителя всероссийского конкурса рисунка почтовой марки и поздравительных открыток к Новому году и Рождеству.

В компании отметили, что номинал марки 24 рубля — этого достаточно, чтобы оплатить пересылку простого письма или почтовой открытки по России.

В центральном почтамте Рязани на почтовую продукцию можно поставить оттиск праздничного переводного художественного штемпеля «С Новым годом и Рождеством».

«Впервые почтовая марка стала атрибутом новогодних праздников в начале XX века в Дании. Тогда она не имела номинала и не использовалась для оплаты почтовых сборов. Это был сувенир к Рождеству с характерными зимними сюжетами. Новогодняя марка понравилась отправителям, и постепенно ее выпуск увеличивался, а популярность вышла за пределы скандинавских стран. Сегодня многие страны выпускают серии как рождественских, так и новогодних марок. В России выпуск новогодних марок начался с 1963 года», — рассказали в «Почте России».

Справка:

УФПС Рязанской области оказывает услуги почтовой связи на всей территории области, включая все города и сельские населенные пункты. Включает в себя 10 почтамтов, 554 отделения почтовой связи, в которых работают 3,2 тысячи сотрудников, из которых 1,6 тысячи — почтальоны.