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В Москве мужчину, сбившего девушку на самокате, приговорили к десяти годам колонии
ДТП произошло 5 июля 2021 года. Мужчина находился под действием наркотиков, он ехал на BMW без номеров.

В Москве мужчину, который сбил на пешеходном переходе девушку на самокате, приговорили к 10 годам и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сообщила столичная прокуратура в Telegram-канале.

ДТП произошло 5 июля 2021 года. Мужчина находился под действием наркотиков, он ехал на BMW без номеров.

Водитель сбил на пешеходном переходе 30-летнюю женщину на электросамокате. От травм она скончалась.

Погибшей была дочь бывшего министра энергетики Татарстана Ильшата Фардиева.

Виновнику назначили 10 лет и шесть месяцев лишения свободы в колонии общего режима, а также лишили «прав» на три года.