В Минздраве рассказали о вреде коронавируса для мозга

Коронавирус воздействует на мозг, действуя на центральную нервную систему.

Главный психиатр Минздрава России Зураб Кекелидзе назвал основные проявления постковидного синдрома. Об этом он сообщил в беседе с РБК .

Врач рассказал, что человек не понимает, что плохого принес коронавирус.

«После COVID в большинстве случаев жалоб нет, а на самом деле просто он неправильно оценивает свои функции», — сообщил специалист.

Кекелидзе рассказал о спортсменах, у которых появляется одышка после начала занятий, чего не наблюдалось до болезни. Также у переболевших начинается частичная амнезия. Они могут забывать слова, стать чрезмерно раздражительными.

Специалист объяснил, что коронавирус воздействует на мозг, действуя на центральную нервную систему.

По словам собеседника, ученые выяснили, что во время заболевания происходит нарушение гематоэнцефалического барьера.

«Гематоэнцефалический барьер — это такой барьер, так мы устроены, что не все, что в крови, проникает в мозг», — пояснил врач.