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В Кузбассе задержали собственника шахты «Листвяжная»
В СК подтвердили задержание Федяева и еще трех человек.

В Кузбассе задержали собственника шахты «Листвяжная». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Михаила Федяева, который возглавляет холдинговую компанию «Сибирский деловой союз», в составе которой работает шахта, задержали ночью и доставили в изолятор временного содержания.

В СК подтвердили задержание Федяева и еще трех человек: генерального директора компании АО ХК «СДС-Уголь» Геннадия Алексеева, технического директора общества Антона Якутова и главного инженера ООО «Шахта «Листвяжная» Анатолия Лобанова.

Сообщается, что в зависимости от роли каждого им предъявлено обвинение по части 3 статьи 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц») и части 2 статьи 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствия»).