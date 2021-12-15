В Кузбассе задержали собственника шахты «Листвяжная»

В СК подтвердили задержание Федяева и еще трех человек.

В Кузбассе задержали собственника шахты «Листвяжная». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Михаила Федяева, который возглавляет холдинговую компанию «Сибирский деловой союз», в составе которой работает шахта, задержали ночью и доставили в изолятор временного содержания.

В СК подтвердили задержание Федяева и еще трех человек: генерального директора компании АО ХК «СДС-Уголь» Геннадия Алексеева, технического директора общества Антона Якутова и главного инженера ООО «Шахта «Листвяжная» Анатолия Лобанова.

Сообщается, что в зависимости от роли каждого им предъявлено обвинение по части 3 статьи 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц») и части 2 статьи 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствия»).