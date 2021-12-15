В Канищеве в ДТП с маршруткой пострадали двое взрослых и ребенок

Пострадавшим оказали медицинская помощь.

В Канищеве в ДТП с маршруткой пострадали двое взрослых и ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошла во вторник, 14 декабря, в 16:55 на улице Бирюзова около дома № 22 корпус 2. 47-летний рязанец на «ВАЗ-2110» выезжал с прилегающей территории и не убедился в безопасности. Он столкнулся с автобусом Citroen Jumper, которым управлял 29-летний рязанец.

В аварии пострадали водитель легковушки и его пассажиры 28 и 11 лет. Им оказали медпомощь.

Проводится проверка.