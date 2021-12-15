В Горроще полицейские задержали 19-летнего закладчика

Против рязанца возбудили уголовное дело по трем статьям.

В Горроще полицейские задержали 19-летнего закладчика. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Молодого человека задержали на улице Островского. В кармане у него обнаружили зип-пакет с гашишем, который он хранил для личного употребления.

Рязанец рассказал полицейским, что работает курьером нелегального интернет-магазина и недавно сделал две закладки на улице Гагарина. Закладки изъяли, в них оказалось два грамма мефедрона.

Выяснилось, что молодой человек получал небольшие партии расфасованного наркотика и с помощью гипсовой штукатурки маскировал их под камни и осколки кирпича.

Против рязанца возбудили уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств»), части 1 статьи 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»), а также части 3 статьи 30 УК РФ («Приготовление к преступлению и покушение на преступление»).