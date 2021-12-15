В Александро-Невском районе мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю девочку

Ему грозит наказание в виде четырех лет лишения свободы.

В Александро-Невском районе 36-летний мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю девочку. Об этом в среду, 15 декабря, сообщила пресс-служба регионального СУ С. К. России .

Установлено, что в апреле 2021 года мужчина находился в своем доме, расположенном в Александро-Невском районе, вместе с несовершеннолетней знакомой. Там он вступил с ней в половую связь.

«Несмотря на добровольный характер, совершаемые действия против половой неприкосновенности несовершеннолетних являются уголовно-наказуемым деянием. Так, максимальное наказание за половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, предусмотрено в виде четырех лет лишения свободы», — говорится в релизе.