\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 15
-4°
Чтв, 16
Птн, 17
ЦБ USD 73.85 0.38 16/12
ЦБ EUR 83.24 0.41 16/12
Нал. USD 72.70 / 74.70 09:06
Нал. EUR 82.00 / 84.00 09:06
Новости
Публикации
Рязанский застройщик о формировании городской среды, трендах и судьбе...
В России из-за очередной волны коронавируса снова отмен...
13 декабря 11:49
2 512
Как молодым специалистам построить карьеру в ритейле
Современный ритейл заботится о сотрудниках, дает возмож...
8 декабря 12:49
5 672
Мобильное приложение жителя «Абонент+" уже три месяца работает в Рязан...
За коммунальные услуги в городе и области можно платить...
8 декабря 10:19
6 139
«Росгосстрах» предлагает сервисы, консультации и лечение за границей
Интервью с директором рязанского филиала организации Ир...
7 декабря 12:11
6 315
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Александро-Невском районе мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю девочку
Ему грозит наказание в виде четырех лет лишения свободы.

В Александро-Невском районе 36-летний мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю девочку. Об этом в среду, 15 декабря, сообщила пресс-служба регионального СУ С. К. России.

Установлено, что в апреле 2021 года мужчина находился в своем доме, расположенном в Александро-Невском районе, вместе с несовершеннолетней знакомой. Там он вступил с ней в половую связь.

«Несмотря на добровольный характер, совершаемые действия против половой неприкосновенности несовершеннолетних являются уголовно-наказуемым деянием. Так, максимальное наказание за половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, предусмотрено в виде четырех лет лишения свободы», — говорится в релизе.