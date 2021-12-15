Суд вынес приговор рязанке, которая три года истязала приемных детей

Рязанский райсуд вынес приговор местной жительнице, которая в течение трех лет истязала приемных детей. Об этом в среду, 15 декабря, сообщила пресс-служба прокуратуры.

Установлено, что женщина взяла под опеку трех детей. В течение трех лет — с 2017 по апрель 2020 года, женщина ненадлежаще исполняла свои обязанности по их воспитанию, также причиняла им физическую боль, психические страдания и угрожала их здоровью.

Женщину признали виновной. Ей назначили наказание в виде лишения свободы на три года и семь месяцев, а также лишили права воспитывать детей на два года с испытательным сроком на два года и с возложением на основании 5 части 73 УК РФ обязанностей.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.