Совфед принял закон о штрафах для крупных предприятий-загрязнителей

Наказание грозит предприятиям-загрязнителям, не оборудованным системами мониторинга выбросов.

Совфед принял закон о штрафах для крупных предприятий-загрязнителей. Об этом в среду, 15 декабря, сообщили РИА Новости .

Наказание грозит предприятиям-загрязнителям, не оборудованным системами мониторинга выбросов. Это касается предприятий по производству кокса, нефтепродуктов, добыче нефти и природного газа, по добыче и обогащению железных руд, а также руд цветных металлов. Также под закон попали ряд предприятий по производству электроэнергии, минеральной продукции, химических веществ, пестицидов и прочих агрохимических продуктов в части, касающейся производства минеральных удобрений, ряд предприятий по производству текстильных изделий, пищевых продуктов.

За отсутствие систем контроля за выбросами грозит штраф для должностных лиц — от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц — от 100 тысяч до 200 тысяч рублей.

Оснащение стационарных источников выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ, системами мониторинга выбросов с нарушениями, влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, на юридических лиц — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, за повторное нарушение для должностных лиц штраф составит от 20 тысяч до 30 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от шести месяцев до одного года, на юридических лиц — от 100 тысяч до 200 тысяч рублей.