Следователи завершили расследование дела об отравлении поддельным алкоголем из Рязанской области

Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 238 УК РФ («Перевозка в целях сбыта, сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц»). Его направили в суд.

В Оренбургской области завершили расследование уголовного дела об отравлении поддельным алкоголем из Рязанской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

31 июля 2021 года обвиняемый приобрел в Рязанской области десять канистр по пять литров, в которых была спиртосодержащая продукция. Он перевез жидкость в Оренбургскую область, где продал. 2 августа 2021 года четыре канистры жидкости купил житель Соль-Илецка.

4 сентября 2021 года вечером трое местных жителей были в местном кафе и распили жидкость. Они получили острое отравление алкоголем. 6 сентября двое из них скончались, а третьего госпитализировали в больницу с отравлением метанолом легкой степени, повлекшем легкий вред здоровью.

Выяснилось, что в жидкости содержится метанол в качестве основного органического компонента. Количественное содержание составляло 26,0%. Допустимые значения для спиртных напитков превышались в тысячу раз.

Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 238 УК РФ («Перевозка в целях сбыта, сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц»). Его направили в суд.