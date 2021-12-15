Рязанский застройщик «Мармакс» украсил ЖК в центре города новогодней иллюминацией

В начале декабря на пересечении улиц Пролетарской и Чапаева установили светодиодную декоративную конструкцию в виде одного из символов нового года высотой три метра и шириной четыре метра. Также украсили высаженные ели вдоль улицы Чапаева.

В 2021 году компания сдала в эксплуатацию жилой комплекс «Достояние на Чапаева». Вместе с этим «Мармакс» благоустроил большую часть городской территории: установил уличные часы, уложил пешеходные дорожки клинкерной плиткой, высадил деревья и газон.

«Новогоднее оформление городских улиц обязательная часть праздничного украшения, конечно украшается не весь город, а центральные улицы, площади и другие общественные пространства являющиеся местами притяжения горожан», — отметили в компании.

В начале декабря на пересечении улиц Пролетарской и Чапаева установили светодиодную декоративную конструкцию в виде одного из символов нового года высотой три метра и шириной четыре метра. Также украсили высаженные ели вдоль улицы Чапаева.

Декоративную конструкцию установили около уличных часов. В компании выразили уверенность, что место станет точкой притяжения для жителей квартала.

«Мы запустили конкурс на лучшее фото сделанное на фоне декоративной конструкции, в качестве призов мы приготовили фирменные подарки, которые будем разыгрывать каждую неделю до 19 января 2022. Достаточно сделать фото и выложить у себя в инстаграм пост или сторис отметив аккаунт компании @marmax.ru», — рассказали в «Мармаксе».

В компании отметили, что праздничная атмосфера неотъемлемая часть нового года, она является не только дополнительным украшением города, но и положительно влияет на настроение людей. Плюс к этому, в зимний период рано темнеет, на улицах необходимо больше света, иллюминации отлично восполняют этот недостаток.

«Дворы наших жилых комплексов приобретают новогоднее настроение, наряжаются новогодние ели, размещаются иллюминации. Управляющая компания делает это в первых числах декабря, а убирает только в конце января. Двор в жилом комплексе „Наследие“ неоднократно использовался как съемочная площадка для новогоднего ролика от компании рязанцам.

Город живет круглосуточно, люди должны чувствовать себя безопасно, много света способствует этому. В каждом нашем жилом комплексе проектируется архитектурный свет, который не только делает фасады выразительными в ночное время, но и дают дополнительный свет улице», — рассказал застройщик.