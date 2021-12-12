Детектив продолжила поиски пропавшей рязанки Елены Логуновой
В субботу, 11 декабря, частный детектив Екатерина Шумякина продолжила поиски пропавшей Елены Логуновой. Об этом сообщается в ее инстаграме.
В субботу, 11 декабря, частный детектив Екатерина Шумякина продолжила поиски пропавшей Елены Логуновой. Об этом сообщается в ее инстаграме.
Работа проходила в мороз до -8 градусов.
«Как же холодно. Но мы держимся, работаем», — написала Шумякина в сторис.
Стало известно, что поиски проходили на территории Спасского района.