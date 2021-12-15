Рязанская область за два года дополнительно получит более миллиарда рублей на ремонт дорог

Председатель бюджетного комитета Госдумы, депутат от Рязанской области Андрей Макаров рассказал, что решение приняли в ходе работы комиссии Федерального Собрания России по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде

Председатель бюджетного комитета Госдумы, депутат от Рязанской области Андрей Макаров рассказал, что решение приняли в ходе работы комиссии Федерального Собрания России по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде.

Деньги на строительство и ремонт дорог регион получит из федерального бюджета в течение ближайших двух лет. Каждый год в бюджет области будут поступать 591 млн 526,7 тысяч рублей. В общей сложности — более одного млрд рублей.

Губернатор Николай Любимов подчеркнул, что рязанцы назвали приведение в порядок дорожной сети одной из более важных задач, которая вошла в региональную часть «Народной программы» в качестве приоритета.

«Люди требуют улучшить качество и ускорить процесс дорожного строительства. В „Народной программе“ гарантировано, что к 2026 году в соответствие с нормативными требованиями будет приведено не менее 5 000 километров автодорог регионального и межмуниципального значения, 85% дорог областного центра. Мы обязательно выполним эту задачу», — сказал Николай Любимов.