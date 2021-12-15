Рязанская НПК повысила экологическую эффективность производства

На предприятии продолжают системную работу по повышению рационального потребления ресурсов и минимизации воздействия на окружающую среду.

Рязанская нефтеперерабатывающая компания, которая входит в перерабатывающий комплекс НК «Роснефть», в рамках планового осеннего ремонта реализовала ряд проектов и тем самым повысила экологическую эффективность производства. На установках предприятия модернизировали печное оборудование и оптимизировали топливную сеть: работу печей перевели на газ и сократили потребление топлива. Благодаря проведенной работе нефтезавод снизит ежегодный уровень выбросов парниковых газов на 4 000 тонн СО2 в год и сэкономит 9 000 Гкал тепловой энергии в год.

На предприятии продолжают системную работу по повышению рационального потребления ресурсов и минимизации воздействия на окружающую среду. Завод планомерно внедряет проекты по повышению энергоэффективности производства и совершенствованию технологических процессов, которые позволят продолжить дальнейшее сокращение выбросов парниковых газов.

Благодаря современным технологическим решениям РНПК начала производство новых видов топлива с улучшенными экологическими и эксплуатационными свойствами — бензинов «Евро 6», АИ-100, а также малосернистого судового топлива, которые позволяют снизить нагрузку на окружающую среду.

В управление технологическим процессом предприятие в рамках проекта создания «цифрового завода» внедряет искусственный интеллект. Он позволит прогнозировать возможное поведение оборудования и устанавливать оптимальный режим работы установок. На товарно-сырьевой базе предприятия в эксплуатацию ввели новые резервуары, оснащенные алюминиевыми понтонами для исключения испарений нефтепродуктов в атмосферу, а также распределенной системой управления для контроля за работой резервуаров в автоматическом режиме.

Справка:

АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания» входит в число крупнейших НПЗ России по объемам переработки и ассортименту выпускаемой продукции.

РНПК производит экологичные автомобильные бензины, в том числе «Евро 6», дизельное топливо, авиационный керосин, дорожные и строительные битумы и другие нефтепродукты.