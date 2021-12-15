Рязанская мэрия опубликовала список детсадов со свободными местами

Рязанская мэрия сообщила о свободных местах в детсадах для детей раннего возраста. Информация об этом появилась на сайте городской администрации в среду, 15 декабря.

По данным управления образования и молодежной политики, свободные места для детей раннего возраста имеются в следующих детских садах:

для детей в возрасте от 1 до 2 лет в детском саду № 76 (Приокский);

для детей от 1,5 до 2 лет в детских садах №№ 28, 153, 158 (Московский район).

Для детей в возрасте с 2 до 3 лет (рожденных со 2.09.2018 г. по 1.09.2019 г.) свободные места имеются в детских садах:

— Железнодорожный район — №№ 12, 43, 88, 99, 145;

— Московский район — №№ 23, 28, 76, 89, 104, 120 (для детей с нарушением зрения), 148, 151, 154, 158;

— Октябрьский район — №№ 117, 131, 149;

— Советский район — № 133.

Для детей в возрасте от 3 до 4 лет (рожденных со 2.09.2017 г. по 1.09.2018 г.):

— Железнодорожный район — №№ 43, 48, 71, 73, 75, 80, 81, 84, 99, 116, 136, 143, 145, 160 (группа для детей с тяжелыми нарушениями речи);

— Московский район — №№ 3, 16, 22, 23, 79, 89, 103, 107, 108, 110, 120 (для детей с нарушением зрения), 126, 134, 137, 148, 151, 153, 154, 158;

— Октябрьский район — №№ 4, 70, 105, 112, 117, 121, 125, 131, 138, 140, 147, 149, 150;

— Советский район — №№ 1 (группа для детей с тяжелыми нарушениями речи), 60, 66, 91, 96, 133, школа № 29.

Для детей в возрасте от 4 до 5 лет (рожденных со 2.09.2016 г. по 1.09.2017 г.):

— Железнодорожный район — №№ 73, 80, 99, 160 (группа для детей с тяжелыми нарушениями речи);

— Московский район — №№ 23, 31, 101, 103, 108, 120 (для детей с нарушением зрения), 137, 146, 148, 151, 154, 158, школа № 30;

— Октябрьский район — №№ 25, 112, 121, 125, 130, 131, 138, 140, 147, 149, 150, 152;

— Советский район — № 133, школа № 29.

Для детей в возрасте от 5 до 6 лет (рожденных со 2.09.2015 г. по 1.09.2016 г.):

— Железнодорожный район — №№ 43, 99, 143, 145, 160 (группа для детей с тяжелыми нарушениями речи);

— Московский район — №№ 14, 23, 28, 76, 104, 126, 135, 148, 151, 153, 158, школа № 30;

— Октябрьский район — №№ 70, 118 (группа для детей с тяжелыми нарушениями речи), 121, 131, 152;

— Советский район — школа № 29.

Для детей в возрасте от 6 до 7 лет (рожденных со 2.09.2014 г. по 1.09.2015 г.):

— Железнодорожный район — №№ 24, 73, 80, 81, 85, 87, 99, 116, 123, 143, 145, 159;

— Московский район — №№ 3, 9, 23, 28, 31, 35, 76, 89, 104, 106, 115, 126, 135, 137, 148, 154, 158, школа № 30;

— Октябрьский район — №№ 4, 25, 69, 78 (для детей с нарушением зрения), 117, 118 (группа для детей с тяжелыми нарушениями речи), 121, 131, 138, 140, 147, 150, 152;

— Советский район — №№ 17, 20, 32, 55, 91, 133.

Уточняется, что для направления в указанные детские сады родителям необходимо обратиться в МФЦ для внесения соответствующих изменений в заявления.

Для получения места в детских садах №№ 1 (группа для детей с тяжелыми нарушениями речи, группа для детей с расстройством аутистического спектра), 78 (для детей с нарушением зрения), 82 (группа для детей с тяжелыми нарушениями речи), 118 (группа для детей с тяжелыми нарушениями речи, группа для детей с расстройством аутистического спектра, группа для детей с задержкой психического развития), 120 (для детей с нарушением зрения), 123 (для детей с нарушениями слуха, группа для детей с расстройством аутистического спектра), 160 (группа для детей с тяжелыми нарушениями речи) дополнительно необходимо предоставить в МФЦ заключение ПМПК.

Заседание комиссии состоится 12 января 2022 г. Заявления принимаются с 15 по 28 декабря 2022 г.

Детям, рожденным в сентябре-декабре 2018 г. и январе-феврале 2019 г., могут быть предоставлены места в группах для детей с 3 до 4 лет при наличии вакантных мест и отсутствии в очереди детей 3-хлетнего возраста.

Приказ по результатам заседания комиссии будет опубликован 19 января 2022 года.