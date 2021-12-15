Россиянам назвали характерные симптомы омикрон-штамма

Выводы сделаны после анализа примерно 78 тысяч случаев.

Названы характерные симптомы для омикрон-штамма. Данные предоставил исполнительный директор Discovery Health Райан Ноах, пишут РИА Новости .

По его словам, у большинства пациентов с «омикроном» наблюдаются боли в пояснице и першение в горле. При этом они на 23% реже попадают в больницы по сравнению с теми, у кого выявили дельта-штамм. К таким выводам пришли после анализа примерно 78 тысяч случаев.

Также специалист предупредил, что несмотря на то, что «омикрон» протекает чаще в легкой форме, это не означает, что он менее опасен.