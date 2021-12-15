Роспотребнадзор оценил риск завоза в Россию неизвестной болезни из Южного Судана

Ранее появилась информация, что в Южном Судане за последние недели в провинции Джонглей умерли 89 человек из-за неизвестного заболевания.

Роспотребнадзор оценил риск завоза в Россию неизвестной болезни из Южного Судана. Об этом в среду, 15 декабря, РИА Новости сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее появилась информация, что в Южном Судане за последние недели в провинции Джонглей умерли 89 человек из-за неизвестного заболевания. При этом местные власти полагают, что количество погибших гораздо выше заявленного.

По словам представителей Роспотребнадзора, завести болезнь из Южного Судана в Россию практически невозможно.

«Мероприятия по санитарной охране территории Российской Федерации в настоящее время позволяют избежать завоз в страну инфекционных заболеваний из стран Африки, в частности Южного Судана (отсутствует прямое авиасообщение)», — сказали там.