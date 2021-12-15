Путин поручил выплатить медикам ковидные надбавки за работу в праздники в двойном размере

На выплату выделят более восьми млрд рублей.

Путин поручил выплатить медикам ковидные надбавки за работу в праздники в двойном размере. Об этом пишет ТАСС.

На совещании с членами правительства Владимир Путин поручил в новогодние праздники 2021 года выплатить врачам и соцработникам, работающим с коронавирусными больными, надбавки в двойном размере. Президент попросил правительство в новогодние праздники 2022 года также обеспечить двойную выплату.

Министр финансов Антон Силуанов подтвердил, что возможность выплат в двойном размере есть. Он уточнил, что на эти цели потребуется чуть более восьми млрд рублей.