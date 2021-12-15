Почти 200 рязанцев приняли участие в грантовом проекте «МЫ ЗА! СПОРТ»

Региональными исполнителем проекта в Рязанской области был Рязанской государственный медицинский университет при поддержке минспорта области.

Российское физкультурно-спортивное общество «Спартак» при финансовой поддержке Министерства спорта Российской Федерации успешно завершает реализацию проекта «МЫ ЗА! СПОРТ». В 2021 году этот проект стал одним из победителей конкурса Министерства спорта Российской Федерации на предоставление грантов некоммерческим организациям, реализующим проекты в сфере физической культуры, массового спорта и спортивного резерва, в целях выполнения государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» и в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Проект «МЫ ЗА! СПОРТ» направлен на вовлечение в регулярные занятия двигательной активностью и укрепление общего физического здоровья взрослого работающего населения страны с помощью создания доступной и персонифицированной системы регулярных занятий по бегу, ходьбе, плаванию под руководством профессиональных тренеров, проведения мотивирующих к занятиям спортом мероприятий, а также поддержки и пропаганды практик здорового образа жизни. Всего за 2 месяца реализации проекта в 46 субъектах РФ проведено около 600 тренировок по бегу, ходьбе и плаванию в очном формате под руководством профессиональных тренеров. В дистанционном формате на базе цифровой платформы в проекте приняли участие жители 62 субъектов РФ.

От Рязанской области в проекте зарегистрировались 198 человек, в том числе 120 человек приняли участие в тренировках по плаванию в очном формате под руководством профессиональных тренеров.

«Жители региона получили возможность бесплатно обучиться плаванию и ощутить его общеоздоровительный эффект, а большинство участников тренировок заявили о своем желании продолжить регулярные занятия физической культурой и плаванием, что можно считать главным позитивным результатом проекта», — рассказали организаторы.

Региональным исполнителем проекта в Рязанской области был ФГБУ ВО «Рязанский государственный медицинский университет имени академика Павлова» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФОК «АКВАМЕД») при поддержке минспорта Рязанской области.