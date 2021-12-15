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Перед Рязанским кремлем появится карета
В Рязани обсудили оформление города к Новому году. Основным элементом оформления будет снежинка с силуэтами городских достопримечательностей, а главным персонажем — Забава Путятишна.

В Рязани обсудили оформление города к Новому году. О подготовке к празднованию года рассказала начальник управления культуры горадминистрации Евгения Власова на заседании социального комитета гордумы.

По ее словам, основным элементом оформления будет снежинка с силуэтами городских достопримечательностей, а главным персонажем — Забава Путятишна. В Кремлевском сквере появится сказочная карета, на площади Победы включат подсветку фонтан. На Лыбедском бульваре появятся два арт-объекта: «Подарок» и «Зимний цветок».

В городе зальют 25 катков и проложат шесть лыжных трасс. В городе установят 35 елок.

Муниципальные и частные музеи в дни праздников будут работать. На улицах города расставят афиши с картами, где можно провести время, а еще 4000 афиш распечатают, разложат и расклеят по учреждениям и транспорту.

Две праздничные фотовыставки откроются в ЦПКиО и Лесопарке.На городских мультимедийных экранах заработает «Новогоднее уличное телевидение». Оно появится на улице Почтовой и в Лесопарке с 25 декабря, на Лыбедском бульваре — с 3 января. Там будут показывать новогодние сюжеты и мультфильмы. Короткие части этих передач будут видны и на коммерческих экранах.

С 26 декабря снова запустят новогодние автобусы по разным районам города. Один из них будет стартовать с площади Победы, второй — от ДК «Приокский».

В Лесопарке уже работает «Почта Деда Мороза», принимающая письма от детей.