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Ночная хоккейная лига отметила десятилетие
15 декабря 2011 года на совещании президента Владимира Путина с ветеранами отечественного хоккея приняли решение создать проект для любительских команд.

15 декабря 2011 года на совещании президента Владимира Путина с ветеранами отечественного хоккея приняли решение создать в стране уникальный проект для любительских команд, который впоследствии получил название Ночная хоккейная лига.

«Мы поздравляем с этим праздником основателя НХЛ Рязанской области, депутата рязанской гордумы Олега Смирнова и бессменного исполнительного директора лиги в нашем регионе Игоря Власова! Желаем хоккеистам-любителям процветания и красивых побед!»

Справка:

НХЛ в Рязанской области уже не первый год признается лучшей в стране по качеству проведения регионального чемпионата. В мае 2021 год Владимир Путин отметил руководство лиги региона высокой наградой: Олег Смирнов награжден Орденом за развитие любительского спорта.

Сюжет «Первого канала» о десятилетии Ночной хоккейной лиге можно посмотреть по ссылке.