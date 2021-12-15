Мэрия утвердила проект строительства дороги от Касимовского до Муромского шоссе в Рязани

Для расширения дороги потребуется изъять земельный участок.

Мэрия утвердила проект строительства дороги от Касимовского до Муромского шоссе в Рязани. Соответствующее постановление администрации официально опубликовали в среду, 15 декабря.

Согласно документу, существующую дорогу от поворота около остановки «Электросеть» до школы № 73 расширят до трех полос «с учетом перспективного расширения примыкающих улиц и дорог». От учебного заведения до Муромского шоссе дорога будет четырехполосная.

На перекрестках улиц планируется установка светофоров. Также вдоль дорог появятся тротуар и велодорожка.

На слушаниях стало известно, что для расширения дороги потребуется изъять земельный участок.