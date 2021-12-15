\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 15
-4°
Чтв, 16
Птн, 17
ЦБ USD 73.47 0.06 15/12
ЦБ EUR 82.83 -0.04 15/12
Нал. USD 72.70 / 74.70 09:06
Нал. EUR 82.00 / 84.00 09:06
Новости
Публикации
Рязанский застройщик о формировании городской среды, трендах и судьбе...
В России из-за очередной волны коронавируса снова отмен...
13 декабря 11:49
2 355
Как молодым специалистам построить карьеру в ритейле
Современный ритейл заботится о сотрудниках, дает возмож...
8 декабря 12:49
5 546
Мобильное приложение жителя «Абонент+" уже три месяца работает в Рязан...
За коммунальные услуги в городе и области можно платить...
8 декабря 10:19
6 006
«Росгосстрах» предлагает сервисы, консультации и лечение за границей
Интервью с директором рязанского филиала организации Ир...
7 декабря 12:11
6 195
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Госдума приняла закон о региональной публичной власти
Документ запрещает руководителям субъектов Федерации называться «президентами». Законопроект разрешает избираться более чем на два срока подряд.

Депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях поддержали законопроект об организации публичной власти в регионах. Об этом передает РИА Новости.

Авторами инициативы стали сенатор Андрей Клишас и депутат Павел Крашенинников. Проект рассмотрели во втором чтении. Депутаты предложили называть высший исполнительный орган власти субъекта не только «правительством», но и по-другому, исходя из исторических и национальных традиций.

Также депутаты поддержали право избираться на должность высшего должностного лица. Глава субъекта сейчас не может сделать этого три раза подряд. От ограничения хотят отказаться.

Число сроков нахождения губернаторов у власти определят местные органы. Закон также предоставит возможность работать местным парламентам удаленно.

Кроме того, проект предлагает продлить срок полномочий главы региона и парламента. Сейчас он не может превышать пяти лет.

Инициатива предполагает, что от исполнения могут освободить губернатора из-за утраты доверия, недоверие ему могут выразить члены местного заксобрания. По законопроекту президент может прекратить полномочия главы региона по любым основаниям.

Также документ обязывает создать на региональном уровне контрольно-счетные органы, которые будут проверять бюджеты и внебюджетные фонды.

Всего в законопроект поступило более 200 правок.