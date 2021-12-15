Госдума приняла закон о региональной публичной власти

Документ запрещает руководителям субъектов Федерации называться «президентами». Законопроект разрешает избираться более чем на два срока подряд.

Депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях поддержали законопроект об организации публичной власти в регионах. Об этом передает РИА Новости .

Авторами инициативы стали сенатор Андрей Клишас и депутат Павел Крашенинников. Проект рассмотрели во втором чтении. Депутаты предложили называть высший исполнительный орган власти субъекта не только «правительством», но и по-другому, исходя из исторических и национальных традиций.

Также депутаты поддержали право избираться на должность высшего должностного лица. Глава субъекта сейчас не может сделать этого три раза подряд. От ограничения хотят отказаться.

Число сроков нахождения губернаторов у власти определят местные органы. Закон также предоставит возможность работать местным парламентам удаленно.

Кроме того, проект предлагает продлить срок полномочий главы региона и парламента. Сейчас он не может превышать пяти лет.

Инициатива предполагает, что от исполнения могут освободить губернатора из-за утраты доверия, недоверие ему могут выразить члены местного заксобрания. По законопроекту президент может прекратить полномочия главы региона по любым основаниям.

Также документ обязывает создать на региональном уровне контрольно-счетные органы, которые будут проверять бюджеты и внебюджетные фонды.

Всего в законопроект поступило более 200 правок.