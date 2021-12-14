ВОЗ ожидает роста числа госпитализаций и смертей из-за штамма «омикрон»

В организации также сообщили, что для полного понимания опасности нового штамма, необходимо больше информации.

Всемирная организация здравоохранения ожидает роста количества заболеваний, госпитализаций и смертей от штамма «омикрон». Об этом во вторник, 14 декабря, РИА Новостям заявили в пресс-службе ВОЗ.

«По мере увеличения числа случаев, связанных с вызывающим озабоченность вариантом, во всем мире мы ожидаем появления информации о количестве госпитализированных случаев и даже смертей», — заявили в ВОЗ.

В организации также сообщили, что для полного понимания опасности нового штамма, необходимо больше информации. Они призвали страны предоставлять им данные о госпитализированных пациентах через платформу клинических данных ВОЗ.

Ранее в Британии сообщили о первом случае смерти от «омикрона».