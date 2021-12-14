Водителя, сбившего курсантку в центре Рязани, остановили прохожие
Он выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с автомобилем KIA. После этого он пытался скрыться, но его догнали свидетели происшествия и передали правоохранителям.
Водителя, сбившего курсантку в центре Рязани, остановили прохожие. Кадры инцидента во вторник, 14 декабря, прислали в редакцию РЗН.инфо.
По словам очевидцев, пьяный рязанец, сбивший курсантку, после происшествия устроил ДТП на Кремлевском валу. Он выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с автомобилем KIA. После этого он пытался скрыться, но его догнали свидетели происшествия и передали правоохранителям.