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В Владимирской области отменили введение QR-кодов
Ввод системы анонсировали в октябре.

В Владимирской области отменили введение QR-кодов. Об этом во вторник, 14 декабря, сообщило РИА Новости.

В октябре исполняющий обязанности губернатора региона Александр Авдеев заявил, что с 15 декабря в места массового посещения можно будет попасть только по предъявлению справки о перенесенного в течение полугода коронавируса или QR-кода.

«В рамках того, что у нас приближаются сроки по 15 декабря и, соответственно, наступает ситуация по введению повсеместному QR-кодов… Александр Александрович Авдеев принял решение об отмене этого пункта указа. Соответственно, с 15 декабря QR-коды у нас не вводятся», — заявил исполняющий обязанности первого замгубернатора Александр Ремига.

Чиновник отметил, что решение приняли по совокупности разных факторов — в том числе, на основании «состояния и запроса» бизнеса, который, по его мнению, «в большинстве своем… относится ответственно» к соблюдению ограничительных мер. Представители разных общественных объединений бизнеса представили информацию главе региона.

Также Ремига отметил, что вопрос введения QR-кодов обсуждается на федеральном уровне. «Конечно же надо, по нашему мнению, дождаться хоть какой-то резюмирующей части… Мы предполагаем, что в ближайшее время какие-то решения уже будут приняты», — заявил исполняющий обязанности первого замгубернатора.