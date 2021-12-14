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В Спас-Клепиках росгвардейцы задержали пьяного водителя
Инцидент произошел в понедельник, 13 декабря.

В Спас-Клепиках росгвардейцы задержали пьяного водителя. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления органа.

Инцидент произошел вечером понедельника, 13 декабря.

Наряд Росгвардии обратил внимание на мужчину — тот шаткой походкой подошел к Daewoo Nexia, сел за руль и поехал.

Иномарку остановили. За рулем находился мужчина с признаками алкогольного опьянения: у него были несвязанная речь и характерный запах спиртного.

33-летнего водителя задержали. Его передали сотрудникам ГИБДД для дальнейшего разбирательства.