В Санкт-Петербурге два человека получили тяжелые травмы после падения льда с крыши. Об этом
33-летнюю женщину и 60-летнего мужчину доставили в Мариинскую больницу в тяжелом состоянии.
Женщина получила травмы у дома на набережной реки Мойки. Момент падения льда с крыши попал на видео. Отмечается, что она находится в коме. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью»)
Мужчина пострадал у дома на 3-й Советской улице. Его доставили в больницу с травмой головы, переломом шейного и грудного отделов позвоночника.
В региональной прокуратуре информацию о пострадавших подтвердили. В пресс-службе ведомства сообщили, что проверят организации, отвечающие за содержание домов.
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