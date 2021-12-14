В Санкт-Петербурге два человека получили тяжелые травмы после падения льда с крыши

В региональной прокуратуре подтвердили информацию. Возбуждено уголовное дело.

В Санкт-Петербурге два человека получили тяжелые травмы после падения льда с крыши. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник.

33-летнюю женщину и 60-летнего мужчину доставили в Мариинскую больницу в тяжелом состоянии.

Женщина получила травмы у дома на набережной реки Мойки. Момент падения льда с крыши попал на видео. Отмечается, что она находится в коме. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью»)

Мужчина пострадал у дома на 3-й Советской улице. Его доставили в больницу с травмой головы, переломом шейного и грудного отделов позвоночника.

В региональной прокуратуре информацию о пострадавших подтвердили. В пресс-службе ведомства сообщили, что проверят организации, отвечающие за содержание домов.

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