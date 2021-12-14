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В Рязанском районе рецидивист украл у школьницы золотые серьги
В полицию обратился отец девочки. Рецидивиста задержали. Возбуждено уголовное дело.

В Рязанском районе рецидивист украл у школьницы золотые серьги. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В полицию обратился 43-летний житель поселка Искра и рассказал, что у его дочери на улице молодой человек отобрал золотые украшения. 15-летняя школьница уточнила, что знакома с грабителем.

Полицейские установили местонахождение злоумышленника. Им оказался 21-летний местный житель, который ранее уже был судим за кражи и грабеж.

Выяснилось, что молодые люди общались на улице. Когда рецидивист сказал, что ему нужны деньги, а заработка у него нет, девушка сняла сережки и спрятала их в карман. Мужчина схватил ее руки и силой стал разжимать кулаки девушки. Он выхватил серьги и позже продал их случайному знакомому.

Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 161 УК РФ («Грабеж»). Мужчине грозит до семи лет тюрьмы.