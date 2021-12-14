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В Рязанском районе насмерть сбили пешехода
ДТП случилось на 14 километре трассы «Рязань — Пронск — Скопин».

В Рязанском районе насмерть сбили пешехода. Об этом сообщил сайт регионального УМВД.

Авария произошла в понедельник, 13 декабря, примерно в 20:00, на 14 километре трассы «Рязань — Пронск — Скопин».

По предварительным данным, 52-летний рязанец на Mitsubishi Outlander не справился с управлением и наехал на 40-летнего жителя села Дашки-2.

В результате аварии пешеход погиб.

По факту ДТП проводится проверка.