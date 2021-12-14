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В Рязанской области за сутки зафиксировали 20 смертей от коронавируса
Данные на вторник, 14 декабря.

В Рязанской области за сутки зафиксировали 20 смертей от коронавируса. Об этом сообщили во вторник, 14 декабря, в федеральном оперштабе.

Всего число летальных случаев в регионе достигло 2 241.

За сутки коронавирус выявили у 212 жителей Рязанской области. Всего с начала пандемии — 58 570. За сутки выздоровели 178 человек. Число вылечившихся в регионе достигло 52 719.

В России за сутки выявили 28 343 новых случаев COVID-19. Всего с начала пандемии заболели 10 074 797 россиян

За сутки от коронавируса выздоровели 34 084 человек. С начала пандемии вылечились 8 804 000 человек.

За сутки скончались 1 145 человек, всего — 291 749.