В Рязанской области мужчина угрожал зарубить топором супругу
Жителю Скопинского района грозит до двух лет лишения свободы.
В Рязанской области мужчина угрожал зарубить топором супругу. Об этом сообщило региональное УМВД.
В полицию обратилась 28-летняя женщина. На место прибыли правоохранители.
По предварительным данным, 58-летний житель Скопинского района заподозрил жену в измене. В пьяном виде он решил «направить ее на правильный путь». Из-за того, что тот был нетрезв, женщина разговаривать с ним не стала. Она пошла в хозяйственную постройку. Муж пошел на ней, взяв с собой топор.
В постройке мужчина замахнулся на жену. Он пригрозил ей убийством, если она не признается в измене.
Девушка смогла выбежать из сарая и обратиться в полицию.
На жителя Скопинского района завели уголовное дело по части 1 статьи 119