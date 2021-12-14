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В Рязанской области мужчина угрожал зарубить топором супругу
Жителю Скопинского района грозит до двух лет лишения свободы.

В Рязанской области мужчина угрожал зарубить топором супругу. Об этом сообщило региональное УМВД.

В полицию обратилась 28-летняя женщина. На место прибыли правоохранители.

По предварительным данным, 58-летний житель Скопинского района заподозрил жену в измене. В пьяном виде он решил «направить ее на правильный путь». Из-за того, что тот был нетрезв, женщина разговаривать с ним не стала. Она пошла в хозяйственную постройку. Муж пошел на ней, взяв с собой топор.

В постройке мужчина замахнулся на жену. Он пригрозил ей убийством, если она не признается в измене.

Девушка смогла выбежать из сарая и обратиться в полицию.

На жителя Скопинского района завели уголовное дело по части 1 статьи 119 УК Р. Ф. Ему грозит до двух лет лишения свободы.