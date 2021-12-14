В рязанской ГКБ № 4 сменился главный врач
С 10 декабря 2021 года приказом минздрава Рязанской области главным врачом больница назначена Евгения Есакова.
В рязанской ГКБ № 4 сменился главный врач. Соответствующая информация появилась на
С 10 декабря 2021 года приказом минздрава Рязанской области главным врачом больница назначена Евгения Есакова. Ранее она занимала пост заместителя главного врача ГКБ № 4 по медицинской части.
Сообщается также, что Есакова организовала на базе больницы № 4 городской гастроэнтерологический центр.
Должность главного врача ГКБ № 4 с 2000 года занимал Сергей Викулин. На персональной странице специалиста на сайте больницы значится запись «уволен». Информация о причинах увольнения и соответствующий приказ на сайте регионального минздрава отсутствуют.