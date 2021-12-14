В Рязани задержали двух наркоторговок

Девушки продавали наркотики через зашифрованную переписку в интернете. Возбуждено уголовное дело.

В Рязани задержали двух наркоторговок. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В Октябрьском районе Рязани полицейские вместе с сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков задержали двух девушек 20 и 21 года. Они продавали синтетические наркотики через закладки от имени одного из магазинов из теневого сегмента интернета. Злоумышленницы вели зашифрованную интернет-переписку и не афишировали свою деятельность, но сотрудники полиции вычислили маршрут и задержали их.

На съемной квартире девушек нашли синтетические наркотики двух видов общей массой 40 граммов. Отмечается, что одно из веществ появилось в незаконном обороте недавно и оперативники впервые изъяли его в Рязани.

Против рязанок возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере»).