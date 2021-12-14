В Рязани оштрафовали водителя, проехавшегося на машине по Кремлевскому парку

Об инциденте стало известно во вторник, 14 декабря.

Рязанца, проехавшего на легковушке по Кремлевскому парку оштрафовали на 3 000 рублей. Об этом сообщило региональное УМВД.

Об инциденте стало известно во вторник, 14 декабря.

На кадрах видно, как машина заезжает на пешеходную дорожку парка и несколько метров проезжает задним ходом, сигналя дальним светом.

По данным полицейских, водителем автомобиля оказался 20-летний рязанец.