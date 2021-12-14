В Рязани на улице Зубковой в пробку встали снегоуборочные машины

Кадры опубликовали очевидцы в соцсетях.

В Рязани на улице Зубковой в пробку встали снегоуборочные машины. Кадры во вторник, 14 декабря, опубликовали очевидцы в соцсетях.

«Администрация и ДГБ, как Вы планируете маршруты очистки дорог от снегопада, если в 08.00 пять снегоуборочных машин стоят в пробке от улицы Зубковой в сторону платного путепровода!?» — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Рязань встала в десятибалльных пробках.